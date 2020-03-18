"كورونا" يقتحم دولة عربية جديدة .. تعرف على الإصابات

18 مارس 2020 - 01:21 م

أعلن وزير خارجية جيبوتي، المتحدث باسم الحكومة، محمود علي يوسف، اليوم الأربعاء، عن تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس التاجي "كورونا"، في البلاد.







وكتب محمود على يوسف، على "تويتر": " لقد أظهرت تحليلات المواطن الإسباني الذي وصل إلى جيبوتي، يوم السبت 14مارس، نتيجة إيجابية لوجود الفيروس التاجي "كوفيد-19" وهو الآن في العزل تحت إشراف طبي".



