» " مش خايفة من ربنا".. رد صادم من فنانة شهيرة بسبب كورونا

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انتقادات

صبا مبارك

ملابس مكشوفة

مش خايفة من ربنا

تعرضت الفنانة صبا مبارك للعديد من الانتقادات بسبب خروجها بملابس مكشوفة، في وقت انتشار فيروس كورونا، حيث وجه لها متابعوها انتقادات، بسبب عدم خوفها من الله، وخروجها بهذه الملابس.

وكانت إحدى المتابعات للفنانة، قد انتقدت في تعليق لها ملابسها المكشوفة، وطالبتها بستر نفسها.

وقالت المتابعة في تعليقها على صورة لصبا: "استري نفسك، أنت مسلمة وعودي إلى الله لأن الدنيا قصيرة ‏والآخرة خير لك من الأولى ".

وجاء رد مبارك على انتقادها  بالقول: "يا ختي حطي كمامة وغسلي إيديكي منيح واتيسري ".‏

وتستعد صبا مبارك تستعد لتصوير فيلم بعنوان " أميرة"، من إنتاج هاني أبو أسعد صاحب فيلم "عمر"، ‏الذي تم ترشيحه لجائزة الأوسكار لأفضل فيلم أجنبي قبل 6 سنوات.


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