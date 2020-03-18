» "الفيشاوي العظيم".. ندى الكامل تثير الجدل بهذه الصورة

نشرت ندى الكامل زوجة الفنان أحمد الفيشاوى، عبر حسابها على الـ"فيس بوك"، بعض مقتنيات الفنان الراحل فاروق الفيشاوى من خلال نشرها صورا لمكتبه وجوائزه والكتب التى يحتفظ بها فى مكتبته، وهو ما أثار حالة من الجدل .

وعلقت ندى الكامل على الصور قائلة: "إذا كان الإرث عظيما فهو يستحق.. الفيشاوى العظيم".

وتلقت ندى الكامل عديدا من التعليقات على الصورة حيث جاءت جميعها إيجابية داعين له بالرحمة والمغفرة.

يذكر أن أحمد الفيشاوى عرض له مؤخرا فيلم "يوم وليلة" مع الفنان خالد النبوى وإخراج أيمن مكرم.