» رئيس مياه الشرب: الإقدام على هذا الأمر سيكلفنا الكثير

18 مارس 2020 - 11:01 ص



كشف المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، عن سبب قطع مياه الشرب عن بعض المناطق، قائلا: "إجراء استثنائي حتى تستطيع شبكات الصرف الصحي استيعاب مياه الأمطار، وطالبنا المواطنين بترشيد الاستهلاك خلال فترة تساقط الأمطار بغزارة حتى تتمكن شبكات الصرف من استيعاب مياه الأمطار.



وأضاف "رسلان"، خلال حواره مع مراسلة برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الأربعاء، أن تنفيذ شبكة صرف منفصلة لمياه الأمطار تكلفتها عالية جدًا جدًا، ولا يمكن الإقدام عليها إلا بعد وجود دراسات تُشير لتساقط كميات كبيرة من الأمطار على مصر في المستقبل، وطالبنا هيئة الأرصاد بعمل دراسات للتعامل مستقبلا.



وتابع :"حاليًا نستفيد من مياه الأمطار ونعيد استخدامها بعد معالجتها بمحطات المعالجة، منوهًا بأن الأمطار تساقطات على أماكن غير مأهولة بالسكان على الجبال وفي الصحراء وبعدها انجرفت قطع منها وتجولت لمخرات السيول مع وجود رمال ناعمة ما تسبب في تعكر المياه".

