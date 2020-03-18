» يسرا: هنعدي كورونا بالإيمان.. والمكتوب حنشوفه حنشوفه

18 مارس 2020 - 10:57 ص

نشرت الفنانة يسرا مقطع فيديو على حسابها في تويتر، تبعث فيه برسالة طمأنينة، وضرورة أخذ الاحتياطات والوقاية من فيروس كورونا.

وأضافت الفنانة المصرية: أنا بطلب نساعد ونطمن بعض عشان نعدي المرحلة الصعبة دي .. طول عمرنا بنواجه صعوبات أكبر بكتير والحمدلله عدينها بالوحدة والحب والإيمان.

وأكدت في مقطع الفيديو الذي تم نشره: "مفيش حاجة ممكن تهزمنا طول ما إحنا إيد واحدة .. وأهم حاجة الوقاية والالتزام بالتعليمات.. طمنوا بعض خليك فالبيت".

وأوضحت يسرا أن المكتوب حنشوفه حنشوفه ولكن مش عايزة الرعب والخوف يمتلكنا دا فيروس زي أي فيروس تاني، وأعتقد أننا في امتحان ولازم نعديه، بالإيمان ومساعدة بعضنا ومساعدة الدولة فيما تقدمه.



