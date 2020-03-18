هروب مسئول قطري من الأستوديو بعد عطس المذيع

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قطر

نشطاء

كورونا

الريان

تداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي، فيس بوك، مقطع فيديو يرصد لحظة هروب مسئول قطري رفيع المستوى في الشأن الصحي من الأستوديو عقب عطس المذيع.

وظهر المذيع في الفيديو المعروض على قناة "الريان" القطرية، وهو يعطس على الهواء ،الأمر الذي دفع المسئول القطري الهروب من الأستوديو خوفًا من الإصابة بكورونا.

يُذكر أن قطر أعلنت، إغلاق المساجد أمام العامة في الصلوات الخمس، وصلاة الجمعة، وذلك لمنع تفشي فيروس كورونا، حيث سجلت قطر 38 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 439 حالة.

شاهد الفيديو..

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