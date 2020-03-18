تامر أمين: الكحول سره باتع على فيروس كورونا

18 مارس 2020 - 10:06 ص

عقب الإعلامي تامر أمين، علي قرار و زيرة التجارة والصناعة، نيفين جامع، بحظر تصدير الكحول للخارج لأنه يدخل في صناعة المطهرات والمعقمات في زمن تفشي وباء فيروس كورونا "كوفيد 19".



وقال "أمين"، خلال برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، :" الكحول أصبح الآن أغلى من البترول عقب صدور قرار بحظر تصديره ، بعض التجار استغلوا الأزمة، ورفعوا الأسعار بشكل مبالغ فيه، موجها رسالة لتلك الفئة من التجار، قائلا: "كل فلوس كسبتوها حرام هضركم دنيا وآخرة".



وتابع: " الحكول سره باتع على فيروس كورونا"، ناصحًا بضرورة التعقيم المتواصل بالماء والصابون والكحول والابتعاد عن ملامسة الوجه حتى يتجنب الإصابة بالوباء الذي أرعب العالم.

