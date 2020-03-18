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12 سرا عن "فريد شوقي".. أغربها سرقة الفلوس من شنطة "ليلى مراد"

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12 سرا عن "فريد شوقي".. أغربها سرقة الفلوس من شنطة " ليلى مراد"
12 سرا عن "فريد شوقي".. أغربها سرقة الفلوس من شنطة " ليلى مراد"
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فريد شوقي

صاحبة السعادة

ليلى مراد

12 سرا

تحظى حياة الفنانين ونجوم الفن عامة بالكثير من الأسرار، خاصة فيما يتعلق بالحياة الشخصية بعيدا عن عالم الفن والنجومية.

الفنانة إسعاد يونس استضافت في برنامجها "صاحبة السعادة" أسرة الفنان الراحل فريد شوقي "ناهد ورانيا وعبير فريد شوقي" ، بالإضافة إلى أحفاده ناهد السباعي ومحمد جمال سعيد للحديث عن الفنان الراحل فريد شوقي.

وكشف أبناء وأحفاد الفنان الراحل بعض الأسرار عن حياته الشخصية والفنية والتي كان أبرزها:

1-رفض وضع اسمه قبل اسم سعاد حسني على أفيش فيلم الكرنك.

2- كان يخاف من الصراصير والفئران.

3- كان الفنان الراحل فريد شوقي يخاف من الظلام.

4- تنبأ لماجد الكدواني وخالد النبوي أنهما يصبحان من نجوم الفن.

5- كان  يحرص على الاستماع لإذاعة الشرق الأوسط أثناء الإفطار في شهر رمضان.

6- حرص على إجراء حديث ودي مع اللص الذي سرق فيلته.

7- كان يحب مشاهدة مسلسلات الأطفال "بكار وبوجي وطمطم".

8- دائم الإفيهات وخفيف الدم.

9- يحب لعب كرة القدم وظل يلعب كرة القدم لفترة طويلة مع زملائه وأصدقائه.

10- أشار على سمير غانم بالزواج من دلال عبدالعزيز.

11- لم يبن المسجد الذي كان مجاورا لمنزله وبني بالتبرعات وأطلق الناس عليه اسمه بسبب صلاته فيه.

12- حكاية غريبة مع ليلى مراد.

 يذكر أن الفنان الراحل في برنامج إذاعي لإذاعة صوت العرب، كان قد كشف موقفا طريفا وقع له مع أحد المسئولين، وأنه كان يظن عنه أنه شخص شرير، فسأله هل تتوقع أني فعلا شخص شرير وغير مرغوب فيه، فأجابه نعم بالطبع لقدر رأيتك تسرق الفلوس من شنطة ليلة مراد، في إشارة إلى أحد الأفلام. 


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