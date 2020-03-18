فنانة شهيرة ترصد موقفا مرعبا بسبب كورونا

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انستجرام

كورونا

كارول سماحة

شاركت الفنانة كارول سماحة، متابعيها، عبر حسابها على"إنستجرام"، بصورة توضح فيها تزايد عدد الوفيات فى إيطاليا التي يتفشى فيها " فيروس كورونا ".

وعلقت كارول سماحة: "مشهد محزن ومرعب بإيطاليا سببه الاستهتار وعدم هيدا الالتزام بتعليمات الوقاية.. من الجميع البقاء الرجاء في المنزل لحماية أنفسنا ومحيطنا # خليك_في_البيت #كورونا ".

وتفاعل معها عدد كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالآتى: "الله يرحمهم - استر يارب - مشهد يبكى".

وأكدت الدكتور هالة زايد وزير الصحة والسكان، أن 75% من المصابين بفيروس كورونا المستجد خلال الخمس أيام الماضية هم من المخالطين للمصابين السابقين بالفيروس، مضيفة أن القيادة السياسية اتخذت مجموعة من القرارات تتوافق مع تعليمات منظمة الصحة العالمية للحد من انتشار الفيروس.


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