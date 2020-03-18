أصحاب الأمراض المزمنة.. اتبعوا هذه الخطوات حتى لا تصابوا بـ"كورونا"

18 مارس 2020 - 08:23 ص

يعتبر أصحاب الأمراض المزمنة هم أكثر الأشخاص عرضة للإصابة بفيروس"كورونا" المستجد، لذلك لابد لهم من اتباع العديد من النصائح حتى يكونوا في منأى عن الإصابة بها.

ومن أهم هذه الخطوات التي نشرتها "صدي البلد" في تقريرها:

شرب كميات كبيرة من المياه.

الحرص على استعمال الأدوات الشخصية بمفردك.

غسل اليدين بالماء والصابون على مدار اليوم.

تناول الوجبات الصحية لتقوية الجهاز المناعي.

استخدام المناديل الورقية مرة واحدة.

تعقيم اليد بالكحول.

تناول ملعقة من العسل الأبيض صباحا.

تعقيم المكان الذي يجلس به الشخص باستمرار بالكلور.

تهوية المكان جيدا.

شرب كوب من الزنجبيل قبل النوم.