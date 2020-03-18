نفوق أول كلب في العالم بسبب "كورونا"

18 مارس 2020 - 08:17 ص

بالرغم من أن التحاليل التي أجريت الشهر الماضي أثبتت خلوه من المرض، إلا أن الكلب"بوميرانيان" نفق بسبب فيروس"كورونا".

وكان الكلب قد تم حجزه في منشأة حكومية لكنه عاد إلى منزله خلال عطلة نهاية الأسبوع، حسبما نشرت"ديلي ميل" البريطانية.

وأعلن متحدث باسم إدارة الزراعة وصيد الأسماك والمحافظة في هونج كونج أنه علم من مالك الكلب أنه نفق 16 مارس إلا أنهم غير مستعدين لتشريح الكلب لمعرفة السبب.

جدير بالذكر أن الكلب أجري 5 تحاليل أنفية وشفوية الشهر الماضي وكانت النتيجة إيجابية بنسبة بسيطة، ثم أجري له اختبار مرة أخري في 12 و 13 مارس وجاءت النتيجة السلبية لتسمح له السلطات بالمغادرة والعودة إلى المنزل.