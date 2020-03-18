الشرطة الكويتية تقبض على مصري بسبب "كورونا"

18 مارس 2020 - 08:06 ص

ألقت قوات الشرطة الكويتية القبض على مواطن مصري يعمل بالكويت بسبب الإجراءات المتخذة من قبل وزارة الصحة للحد من انتشار فيروس "كورونا".

وقبضت الشرطة على المصري أثناء عمله في أحد مخابز منطقة خيطان، حيث تبين للأجهزة المعنية عند دخولها إلى المخبز أن المواطن المصري ما زال تحت الحجز المنزلي لقدومه من مصر منذ أقل من أسبوعين، حسبما نشرت "صدي البلد".

وأشارت السلطات أنه تم إخلاء موقع المخبز واحتجاز كل من فيه واستدعاء وزارة الصحة للتعامل مع الحالة ونقلها إلى الحجز سواء العامل أو من خالطهم في مقر العمل، كما تم إغلاق المنطقة بواسطة رجال الشرطة حتى وصول الطوارئ لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتعقيم الموقع.