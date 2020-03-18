  • الأربعاء 18 مارس 2020
  • بتوقيت مصر09:39 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
هالة زايد

وزيرة الصحة: الناس بتزعل من كلامنا

محمد صلاح

أسطورة ليفربول يطلب الاستغناء عن صلاح: لا يستطيع تمرير الكرة بشكل صحيح

شوبير

شوبير ينشر صورة لاعب الأهلي: الوحيد الذي أتمنى أن يكون أفضل مني

وائل عبد العزيز

شقيق ياسمين عبد العزيز يهاجمها: ازاي عايشة مع راجل في البيت بدون صفة؟

أرشيفية

اكتشاف أول علاج لفايروس كورونا .. يباع في مصر وهذا سعره

المملكة العربية السعودية

السعودية تتخذ قرارا جديدا لمواجهة كورونا .. وهذا موقف المصريين

وزيرة الصحة

رسالة هامة وعاجلة من وزيرة الصحة للمواطنين

فيروس كورونا

الصحة العالمية تكشف موعد خروج أول علاج لكورونا

الديهي

"الديهي": خطط الدولة لمواجهة كورونا لن تنجح لهذا السبب

هالة زايد وزيرة الصحة

وزيرة الصحة تكشف أسباب إصابة حالات كورونا في مصر

قصة يحيى شاهين .. سي السيد السينما المصرية الذي دمرت حياته امرأة

الصفحة الأخيرة

يحيى شاهين
يحيى شاهين
Advertisements

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

قصة أشهر كومبارس في السينما ورحيله الصامت

#

قصة الطفل الذي أنقذ 1000 راكب في القطار من كارثة

#

فيديو.. يروي قصة حياة السيد المسيح بالشرقية

#

قصة تمثال حسن حسني الذي أشعل السوشيال ميديا

يحيى شاهين

تحل اليوم الأربعاء ذكرى وفاة الفنان يحيى شاهين الذي رحل عن عالمنا قبل 26 سنة من الآن .

وفيما يلي بعض المعلومات عنه:

- اشتهر باسم (سي السيد) نظرًا لدوره الشهير في ثلاثية نجيب محفوظ (بين القصرين - السكرية - قصر الشوق ).

- تزوج في سن كبيرة نسبيا من سيدة مجرية وأنجب منها طفلتين ، لكن حدثت خلافات بينهما ، وإزاء ذلك قامت زوجته باصطحاب الطفلتين والهروب بهما بعيدًا عنه مما تسبب له في حالة نفسية سيئة استمرت معه لفترة طويلة.

- تزوج من مشيرة عبد المنعم وأنجب ابنتهما داليا وظلا سويا حتى وفاته

- لعب دور البطولة أمام الفنانة أم كلثوم في فيلم (سي سلامة) وتفاجأ أنها تتناول معه الإفطار حتى لا يشعر أنه ممثل مغمور ، وحينها سألته عن أجره فقال إنه 150 جنيها .. طلبت من كلثوم من المخرج أن يرفع أجره إلى 600 جنيها ليصبح مثل حسين صدقي ، ولم ينسى لها هذا المعروف.

- اشترك في 9 أفلام من ضمن الأفلام التي صنفت كأفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية

- توفي بعد تأدية العمرة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

نظام عالمي جديد يتشكل بكورونا

فراج إسماعيل

كورونا..هل خرجت المؤامرة عن السيطرة؟

د. هشام الحمامي

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد

أسئلة ما بعد الدكتور محمد عمارة (1- 2)

أسامة الهتيمي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» وضع أقرب سيدة لـ"ترامب" في الحجر الصحي بسبب كورونا
» شاهد .. أحمد الفيشاوي يلطم على الهواء .. والسبب غير متوقع
» الصين تعلن اكتشاف دواء ناجح لفايروس كورونا: جاهز للاستخدام
» قصة يحيى شاهين .. سي السيد السينما المصرية الذي دمرت حياته امرأة
» إيمي سمير غانم تطلب الطلاق من حسن الرداد لسبب غير متوقع
» وزيرة الصحة: هذا هو سلاح الصين ضد فيروس كورونا.
» الرئيس الروسي يكشف: لدينا كل ما يلزم لإنتاج لقاح كورونا
» تونس تفرض حظر التجول لمواجهة فيروس كورونا
» فرنسا تعلن بدء "الحرب" على كورونا بهذا الأمر الهام
» كورونا.. إسرائيل تعلن إصابة سفيرها ونائبه في ألمانيا
» أسعار الذهب ترتفع 15 جنيهًا دفعة واحدة

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:08 م

  • فجر

    04:43

  • شروق

    06:06

  • ظهر

    12:08

  • عصر

    15:34

  • مغرب

    18:10

  • عشاء

    19:40

من الى
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية
أصالة