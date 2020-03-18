» قصة يحيى شاهين .. سي السيد السينما المصرية الذي دمرت حياته امرأة

أحمد عادل شعبان
تحل اليوم الأربعاء ذكرى وفاة الفنان يحيى شاهين الذي رحل عن عالمنا قبل 26 سنة من الآن .
وفيما يلي بعض المعلومات عنه:
- اشتهر باسم (سي السيد) نظرًا لدوره الشهير في ثلاثية نجيب محفوظ (بين القصرين - السكرية - قصر الشوق ).
- تزوج في سن كبيرة نسبيا من سيدة مجرية وأنجب منها طفلتين ، لكن حدثت خلافات بينهما ، وإزاء ذلك قامت زوجته باصطحاب الطفلتين والهروب بهما بعيدًا عنه مما تسبب له في حالة نفسية سيئة استمرت معه لفترة طويلة.
- تزوج من مشيرة عبد المنعم وأنجب ابنتهما داليا وظلا سويا حتى وفاته
- لعب دور البطولة أمام الفنانة أم كلثوم في فيلم (سي سلامة) وتفاجأ أنها تتناول معه الإفطار حتى لا يشعر أنه ممثل مغمور ، وحينها سألته عن أجره فقال إنه 150 جنيها .. طلبت من كلثوم من المخرج أن يرفع أجره إلى 600 جنيها ليصبح مثل حسين صدقي ، ولم ينسى لها هذا المعروف.
- اشترك في 9 أفلام من ضمن الأفلام التي صنفت كأفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية
- توفي بعد تأدية العمرة.
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