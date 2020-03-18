الصحة العالمية تكشف موعد خروج أول علاج لكورونا

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قال الدكتور أمجد الخولي، استشاري الأوبئة بمنظمة الصحة العالمية، إنه بالأمس كانت هناك تجارب سريرية لأول لقاح لعلاج فيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية، ولكنه لن يخرج بعد عدة أيام أو أسابيع كما يتوقع البعض في حالة نجاحه.
وأوضح "الخولي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الثلاثاء، أنه ليس من المتوقع أن يتوافر لقاح لعلاج فيروس كورونا إلا بعد من عدة أشهر قد تصل لعام، في حالة نجاح اللقاحات التي يتم تجربتها حاليًا.
وأشار إلى أن اللقاح يستغرق وقتًا طويلًا حتى يخرج لضمان سلامته ونجاحه وفاعليته، لافتًا إلى أن الحكومات قامت بمجهود كبير لمواجهة فيروس كورونا وإذا لم يلاقي مجهود الحكومة مجهود شعبي سنصبح في مشكلة كبيرة، مؤكدًا أن الوعي المجتمعي لا يقل عن ما تقوم به الحكومة لمواجهة فيروس كورونا.

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