جانتس يتهم نتنياهو بعرقلة عمل الكنيست

17 مارس 2020 - 11:20 م

اتهم بيني غانتس زعيم تحالف "أزرق- أبيض"، الثلاثاء، رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو بعرقلة عمل الكنيست (البرلمان).



وقال غانتس في تغريدات على تويتر: "يحاول الليكود من خلال نتنياهو ورئيس الكنيست يولي أدلشتاين بكل ثمن منع عمل الكنيست".

وأضاف "لا يكفيهم أن الكنيست لم يكن يعمل على مدى عام كامل، الآن يريدون أيضا ألا يؤدي الكنيست الجديد الحد الأدنى من العمل المطلوب خلال الأزمة"، في إشارة لتفشي فيروس كورونا.

وتابع غانتس "لا يريد (نتنياهو وأدلشتاين) تشكيل لجنة المالية لدفع إجراءات تساعد بما في ذلك المتضررين من الأزمة، لا يسمحان بتشكيل لجنة الأمن والخارجية للإشراف على مسألة التعقب (مصابي الكورونا)، ولا يسمحان بتشكيل لجنة كورونا للمساعدة في مكافحة الفيروس ومراقبة الإجراءات الحكومية بهذا الشأن".

وختم قائلا "هذا وضع خطير يحاولون من خلاله تعطيل السلطة التشريعية والإبقاء فقط على السلطة التنفيذية. تدابير الليكود سابقة خطيرة للديمقراطية وسنتصدى لها بكل قوة".

وفشل الكنيست في جلسته الأولى، الثلاثاء، في تشكيل "اللجنة المنظمة" المنوط بها تشكيل اللجان الدائمة بالكنيست.

وطلب الليكود بقيادة نتنياهو تمثيل متساو في اللجنة المنظمة وخفض عدد أعضائها إلى 10 بدلا من 17، بدعوى أن تعلميات وزارة الصحة تنص على ضرورة عدم تجمع أكثر من 10 أشخاص في مكان مغلق بسبب كورونا.

وأثار قرار الحكومة بقيادة نتنياهو فجر الثلاثاء بإخضاع مرضى الفيروس والمشتبهين بالإصابة به، إلى "المراقبة الرقمية" من خلال الشرطة وجهاز الأمن العام (الشاباك)، موجة من الإدانات داخل معسكر يسار الوسط بقيادة غانتس المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة والذي اعتبر أن الخطوة "قرار خاطف في عتمة الليل"، لم يتم عرضه على الكنيست.