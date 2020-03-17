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كورونا.. إسرائيل تعلن إصابة سفيرها ونائبه في ألمانيا

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أعلنت إسرائيل، مساء الثلاثاء، إصابة سفيرها ونائبه في ألمانيا بفيروس كورونا، وإغلاق السفارة وإخضاع طاقمها للحجر الصحي.
وقالت قناة "كان" الرسمية، إنه "تم تشخيص إصابة السفير الإسرائيلي جيرمي يسسخاروف ونائبه أهارون ساغي بالفيروس، بعد إجراء فحص لهما الإثنين".
وأوضحت أن "يسسخاروف" هو أول دبلوماسي إسرائيلي يصاب بالفيروس.
ونقلت القناة عن السفارة في برلين أن "السفير ونائبه أصيبا عقب مشاركتهما في لقاء مع عضو بالبرلمان الألماني شُخصت حالته كمصاب"، دون تحديد تاريخ اللقاء أو اسم النائب المصاب.
وأضافت "تم إغلاق سفارة إسرائيل في برلين وإدخال طاقمها الحجر الصحي المنزلي".
والثلاثاء، بلغ عدد المصابين بكورونا في إسرائيل إلى 324، حالة 5 منهم سيئة.
وفي 11 مارس/آذار الجاري، صنفت منظمة الصحة العالمية كورونا "جائحة"، وهو مصطلح علمي أكثر شدة واتساعا من "الوباء العالمي"، ويرمز إلى الانتشار الدولي للفيروس، وعدم انحصاره في دولة واحدة.
وحتى مساء الثلاثاء، أصاب الفيروس أكثر من 194 ألفا في 163 دولة وإقليما، توفي منهم نحو 7890، أغلبهم في الصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا وكوريا الجنوبية وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة.
وأجبر انتشار كورونا على نطاق عالمي دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات، بما فيها الصلوات الجماعية. -

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