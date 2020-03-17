مفوضية أوروبا: مواطنونا عالقون في الداخل والخارج

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قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إن مواطني الاتحاد الأوروبي باتوا عالقين ليس في خارج أوروبا فقط بل داخلها أيضا.
جاء ذلك في تصريحات صحفية، الثلاثاء، حول آخر التدابير المتخذة لمكافحة وباء فيروس كورونا.
وأكدت على أن المفوضية تعمل ليل نهار لمكافحة الفيرس، حيث يتم تمويل أبحاث علمية لتطوير لقاح ضد الفيروس، ودعم الشركات والأفراد المعرضين لخطر فقدان أعمالهم.
ولفتت إلى أنه جرى الثلاثاء تأمين عودة عدد من مواطني الاتحاد الأوروبي العالقين في المغرب، إلى بلدانهم.
وأكدت أنهم سيواصلون تقديم مثل هذا الدعم للدول الأعضاء في الاتحاد لجلب مواطنيها.
وأضافت "مواطنو الاتحاد الأوروبي باتوا عالقين ليس في خارج أوروبا فقط بل داخلها أيضا، وينبغي انتهاء هذا الأمر".
وأكدت أن الجميع بوسعه المساهمة في مكافحة الفيروس، وأردفت مخاطبة المواطنين الأوروبيين: "وأنتم أيضا بوسعكم المساهمة في هذا الكفاح، من خلال البقاء في منازلكم وتقليل مخالطتكم للآخرين".
وحتى مساء الثلاثاء، أصاب الفيروس أكثر من 194 ألفا في 163 دولة وإقليما، توفي منهم نحو 7890، أغلبهم في الصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا وكوريا الجنوبية وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة.
وأجبر انتشار "كورونا" على نطاق عالمي دولًا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات، بما فيها صلوات الجمعة والجماعة. -

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