المغرب.. وزراء يساهمون بـ"راتب" شهر في "صندوق كورونا"

"الديهي": خطط الدولة لمواجهة كورونا لن تنجح لهذا السبب
وزيرة الصحة تكشف أسباب إصابة حالات كورونا في مصر
بؤر الإصابة بـ"كورونا" مرصودة ويتم التعامل معها جيداً
إيطاليا.. وفيات كورونا تصل لمعدلات غير مسبوقة
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