بالصور.. سكان «بلقاس» يفرضون حظرًا ذاتيًا على أنفسهم

فرض سكان مدينة بلقاس بمحافظة الدقهلية، حظرًا ذاتيًا على أنفسهم، لمنع تفشي فيروس كورونا، مع وضع 300 أسرة داخل الحجر الصحي، بسبب مخالطة أفرادها.

وتوقفت الحركة في شوارع المدينة بعد الساعة السادسة مساء اليوم، بعد أن لزم السكان منازلهم، كإجراء وقائي لمنع انتشار الفيروس.

في الوقت الذي عمل فيه مجموعة من شباب قرية الروضة، التابعة لمركز بلقاس على تطهير الأماكن الحكومية والغير حكومية بالقرية، للحفاظ على القرية من فيروس كورونا بعد انتشار خبر وفاة حالة من مركز بلقاس.

وتجمع عدد من شباب القرية وقاموا بإحضار ماتور للرش، ووضعه كمية من مبيد مطهر للفيروسات، وقاموا بالمرور على المساجد فى القرية، وقاموا بتطهيرها من الداخل والخارج حتي يطمئن المصلين.

كما توجه الفريق الشبابى من القرية إلى المعهد الأزهرى بالقرية، وقاموا بالمرور على الفصول بالمعهد ودورات المياه وغرف المدرسين، ومدخل المدرسة.

كما توجهوا إلى محلات الحلاقة بالقرية وقاموا برشها بالمطهرات، وطالبوا من أصحاب المحلات باستخدام المطهرات دائما من أجل سلامة المواطنين.

وقام الشباب بالمرور على المنازل لتوعية بتوعية المواطنين بأهمية النظافة الشخصية، وضرورة الالتزام بالمنزل خلال تلك الفترة.



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