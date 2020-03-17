المواقع الإباحية تقدم خدماتها بالمجان للمعزولين بسبب «كورونا»

17 مارس 2020 - 09:39 م

تعطل الموقع الإباحي التابع لشركة "Soft Video Demand " اليابانية المنتجة للفيديوهات الإباحية، بسبب الإقبال المتزايد على تصفحه من قبل مستخدميه الذين يخضعون للإقامة في المنزل، كإجراء احترازي لوقف انتشار فيروس كورونا (COVID-19 ).

جاء ذلك بعد ساعات من إعلانه أنه أصدر 200 فيلم مجاني للمستخدمين لمساعدتهم على تخطيه وباء الفيروس، بدءًا من 13 مارس وحتى نهاية الشهر الجاري، حيث يقيم عدد كبير من السكان في المنزل لوقف انتشار فيروس كورونا.

وأفادت وسائل إعلام محلية أنها بعد ساعات من الإعلان عن تعطل الموقع جراء الارتفاع الكبير في عدد الزوار، ما أدى إلى إرباك "الخوادم"، ويتم الآن نسخ الموقع وتشغيله، حيث يتعين على المستخدمين التسجيل كعضو، قبل أن يتمكنوا من تنزيل 200 فيلم من دونت دفع أي مقابل.

وذكرت تقارير محلية، أن أول 200 شخص قاموا بتنزيل فيلم مجاني سيحصلون على مساعدة استمناء من الشركة تسمى "Basara "، التي تم تصميمها لتبدو مثل زجاجة مشروب بلاستيكي، وفق ما نقلت صحيفة "ديلي ستار" البلايطانية.

وهذه الشركة واحدة من أكبر شركات الفيديو الإباحية في اليابان، وتم تأسيسها في عام 1995.

كما قررت أعداد كبيرة من منتجي المحتوى الإباحي في اليابان، إطلاق محتواهم بالمجان على الإنترنت للترفيه عن الأشخاص المتواجدين في منازلهم، في إطار الإجراءات الوقائية التي تم اتخاذها للحماية من فيروس كورونا.

وفي إيطاليا، حيث تتخذ الحكومة الإيطالية إجراءات صارمة بسبب انتشار فيروس كورونا، عرض موقع "بورنهاب" للأفلام الإباحية بعرض خدمات خاصة لمساعدة الناس على شغل أوقاتهم بمتابعته خلال بقائهم بالبيوت.

وقررت شركة أفلام البالغين الأمريكية عرض ولوج المستخدمين في إيطاليا إلى محتويات "الحسابات مميزة" مجاناً خلال شهر مارس الحالي.

وأعلنت الشركة على موقعها في رسالة باللغة الإيطالية أنها قررت التبرع بجزء من إيراداتها للمستشفيات الإيطالية.