» أسعار الذهب ترتفع 15 جنيهًا دفعة واحدة

عادت أسعار الذهب في السوق المحلي للارتفاع خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستواها بمنتصف تعاملات أمس، حيث زاد الجرام بنحو 15 جنيها.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع اليوم إلى 680 جنيها مقابل 665 جنيها خلال منتصف تعاملات أمس.

وصعد سعر جرام الذهب عيار 24 إلى 777 جنيها، وسعر الجرام عيار 18 إلى 583 جنيها، وسجل سعر الجنيه الذهب 5440 جنيها.

وتراجعت أسعار الذهب بشكل كبير خلال منتصف تعاملات أمس، حيث خسر الجرام 23 جنيها من قيمته دفعة واحدة.