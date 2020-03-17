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فيديو.. قتال عنيف بين أسد جبلي وشرطية

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قتال عنيف بين أسد جبلي وشرطية
قتال عنيف بين أسد جبلي وشرطية
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فتحي مجدي

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أظهر مقطع فيديو، أسدًا جبليًا وهو يهاجم ضابطة شرطة في مقاطعة "لاريمر"، شمالي ولاية كولورادو الأمريكية.

وكان الأسد حاول الانقضاض على مدني ونائب عمدة على طريق نهر ريم في ولاية كولورادو، قبل أن تتدخل شرطية للتصدي له، حيث ظهرت وهي تقاتله العاريتين، قبل أن يتدخل زملائها من الشرطيين ويطلقوا عليه النار، ليهرب الأسد بعيد على ضفاف نهر مجاور لهذه المنطقة من ولاية كولورادو.

وقال ديفيد مور المتحدث باسم مكتب شريف مقاطعة لاريمر، إن الأسد أصاب شخصين نقلا إلى المستشفى لإسعافهما، من دون الكشف عن تفاصيل إصابات الضحيتين، لكن شهودًا قالوا إن الشرطية تعرضت للعض في كتفها.

وأطلق الضباط، النار على الأسد وقتلوه. فيما تم الحصول على عينات من الأسد لاختبار المرض وتحليل الحمض النووي.

https://edition.cnn.com/videos/us/2020/03/12/mountain-lion-attack-officer-colorado-vpx.kdvr


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