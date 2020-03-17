» يوفينتوس الإيطالي يعلن إصابة لاعبه بكورونا

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بلايس ماتويدي
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يوفينتوس

إصابة لاعب

أعلن يوفنتوس الإيطالي إصابة بفيروس كورونا بعدما كشفت الفحوصات الطبية تعرض الفرنسي بلايس ماتويدي إلى الإصابة بالفيروس يوم الثلاثاء.

وقال النادي المتوج بلقب الدوري الإيطالي إن لاعبه الدولي الفرنسي دخل في حجر صحي بمنزله منذ يوم 11 مارس الماضي وسيتبع الإجراءات الصحية المطلوبة في مثل هذه الحالات.

وكان المدافع الإيطالي الدولي روغاني قد أصيب بالفيروس الأسبوع الماضي، وكان وقتها الحالة الأولى في الدوري قبل أن يرتفع العدد إلى 11 لاعباً.

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