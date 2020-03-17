أسعار الدولار في التعاملات المسائية 17/3

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استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه، مساء اليوم الثلاثاء، 17 مارس 2020 في البنوك الحكومية، وبلغ سعر العملة الخضراء في بنك القاهرة 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.

وسجل الدولار في بنك قناة السويس 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي سجل 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 15.72 جنيه للشراء و15.82 جنيه للبيع.

وسجل سعر العملة الخضراء في بنك مصر 15.68 جنيه للشراء و15.78 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري سجل 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع.

ويتحدد سعر الصرف في البنوك المصرية وفقًا لآلية العرض والطلب، وكلما زاد المعروض الدولارى وتراجع الطلب عليه انخفض سعر الدولار.


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