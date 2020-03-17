«الفيفا» يتبرع لمنظمة الصحة العالمية بعشرة ملايين دولار

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الفيفا

كأس العالم للأندية

ليفربول

قال الاتحاد الدولي لكرة القدم، في بيان له اليوم، إنه خصص مبلغًا، يقدم لصالح منظمة الصحة العالمية، بهدف دعمها في محاربة فيروس كورونا.

وأوضح الفيفا: «لقد قررنا التبرع بمبلغ قيمته 10 ملايين دولار إلى منظمة الصحة العالمية لمحاربة الفيروس، ونناقش إمكانية إنشاء صندوق عالمي لمُساعدة الاتحادات الأعضاء المتأثرين بهذه الأزمة».

جاء ذلك خلال بيانه الذي أصدره اليوم، لتوضيح مصير بطولة العالم للأندية 2021، المقرر إقامتها في الصين.

وأضاف: «يواجه العالم تحديات صحية غير مسبوقة، ومن الواضح أن هناك حاجة إلى استجابة عالمية وجماعية».

وأضاف: «فيفا تلقى طلبات من اتحاد أمريكا الجنوبية (كونميبول) من أجل تأجيل كوبا أمريكا 2020، ومن الاتحاد الأوروبي (يويفا) لتأجيل يورو 2020 إلى عام 2021، الذي سيُقام فيه مسابقة كأس العالم للأندية».

وواصل الاتحاد الدولي: «لقد قبل فيفا تأجيل كوبا أمريكا ومسابقة يورو إلى يونيو ويوليو 2021، وسيتخذ في مرحلة لاحقة، عندما يكون هُناك المزيد من الوضوح، متى سيكون الموعد الجديد من كأس العالم للأندية، قد يكون في وقت لاحق من عام 2021، أو 2022، أو 2023».

وأتم: «فيفا سيتشاور كذلك مع أصحاب المصلحة والمعنيين، ليتمكنوا من الإعلان قريبًا عن أي تعديلات أو إعفاءات مؤقتة للوائح بشأن انتقال اللاعبين لحماية كل من عقود الأندية واللاعبين».

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