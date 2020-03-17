» الفيفا يعلن مصير كأس العالم للأندية 2021

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم، بيانًا يوضح فيه مصير بطولة العالم للأندية 2021، المقرر إقامتها في الصين، إذ من المحتمل أن يكون هناك قرارًا بالتأجيل نظرًا لما يمر به العالم من ظروف صحية حرجة.

وقال الفيفا في بيانه له اليوم: «يواجه العالم تحديات صحية غير مسبوقة، ومن الواضح أن هناك حاجة إلى استجابة عالمية وجماعية».

وأضاف: «فيفا تلقى طلبات من اتحاد أمريكا الجنوبية (كونميبول) من أجل تأجيل كوبا أمريكا 2020، ومن الاتحاد الأوروبي (يويفا) لتأجيل يورو 2020 إلى عام 2021، الذي سيُقام فيه مسابقة كأس العالم للأندية».

وواصل الاتحاد الدولي: «لقد قبل فيفا تأجيل كوبا أمريكا ومسابقة يورو إلى يونيو ويوليو 2021، وسيتخذ في مرحلة لاحقة، عندما يكون هُناك المزيد من الوضوح، متى سيكون الموعد الجديد من كأس العالم للأندية، قد يكون في وقت لاحق من عام 2021، أو 2022، أو 2023».

وأتم: «فيفا سيتشاور كذلك مع أصحاب المصلحة والمعنيين، ليتمكنوا من الإعلان قريبًا عن أي تعديلات أو إعفاءات مؤقتة للوائح بشأن انتقال اللاعبين لحماية كل من عقود الأندية واللاعبين».

وكشف البيان: "لقد قررنا التبرع بمبلغ قيمته 10 ملايين دولار إلى منظمة الصحة العالمية لمحاربة الفيروس، ونناقش إمكانية إنشاء صندوق عالمي لمُساعدة الاتحادات الأعضاء المتأثرين بهذه الأزمة".