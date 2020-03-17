» الديهي: الإخوان يسعون لاستغلال كورونا للإفراج عن سجنائهم

17 مارس 2020 - 08:39 م

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن هناك حملة يقودها إعلامي الإخوان للإفراج عن عناصرهم المجرمين الذين يصفوهم بالسجناء.

وأكد "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN "، اليوم الثلاثاء، أن:« أهالي معتز مطر وحمزة زوبع، متواجدين في مصر وهم غير مهتمين بصحتهم بسبب انتشار فيروس كورونا، ولكنهم مهتمين بالأجندة التي يعملوا من أجلها ويطالبوا بالإفراج عن الإخوان المحبوسين».

وتابع، أن :«هناك حقوقيون يطالبون منظمات دولية بالضغط على مصر للإفراج عن السجناء، مشيرًا إلى أن الإخوان يصطادوا في الماء العكر، ويحاولوا استغلال أزمة كورونا للمطالبة بالإفراج عن عناصرهم، مؤكدًا أن الدولة المصرية تعلم جيدًا ما تقوم بها، وتعلم مصلحة المواطن المصري بشكل عام، ومصلحة السجون تقوم بواجباتها تجاه السجناء على أكمل وجه، والسجون المصرية مفتوحة للجميع لمن يريد أن يراها»، معقبًا: "إيه الخيبة دي، الإخوان وصلوا لأسفل سافلين بممارسة رخص سياسي غير مسبوق".