» 8 دول تتسابق للتوصل لعلاج فيروس كورونا

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قال الإعلامي نشأت الديهي، إن هناك 8 دول من بين 190 دولة في العالم تتسابق للوصول للقاح لعلاج فيروس كورونا، وهما ألمانيا، وفرنسا، وإيطاليا، والولايات المتحدة الأمريكية، وإستراليا، وكندا، واسرائيل، والصين.

وأكد "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN "، اليوم الثلاثاء، أن العالم أجمع الآن قلوبهم معلقة بالتضرع لله من ناحية، وبمعامل واختبارات وعلماء يتمنوا توصلهم للقاح لعلاجه من ناحية أخرى.

وشدد، على أهمية تطوير التعليم والبحث العلمي في مصر، مؤكدًا أن الدولة تسعى حاليًا للتحرك في هذا الاتجاه، متسائلًا: "هل هناك محاولات مصرية للتوصل للقاح لفيروس كورونا، حتى لو كانت مجرد محاولة؟"، منوهًا بأن مثل هذه اللقاحات تساهم في جني أرباح لا يمكن تخيلها، معتبرًا أن هذه دعوة للعلماء والباحثين المصريين لمحاولة العمل على التوصل للقاح لهذا الفيروس.


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