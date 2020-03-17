محافظ القاهرة يعلن حصيلة حملات الإجراءات الاحترازية

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محافظ القاهرة

كورونا

الديهى

أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، على قيام المحافظة باتخاذ الاجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأوضح المحافظ، أنه تم غلق 560 مركز تعليمي حتى الآن على مستوى المحافظة، و250 مركز رياضي، وغلق 850 حضانة على مستوى المحافظة  وباقي الحضانات بالمحافظة ملتزمة.

وأضاف "عبد العال"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية "TEN "، اليوم الثلاثاء، أنه تم شن حملات مكثفة لرفع الشيشة من المقاهي، وتم مصادرة كميات كبيرة من الشيشة، وهناك التزام من أصحاب المقاهي والكافيهات بمنع الشيشة، ومن يخالف يتم غلق المقهى وتوقيع غرامة مالية عليه، مع إغلاق الأسواق الأسبوعية بالمراكز والمدن، وإغلاق الحدائق العامة على مستوى المحافظة، وحظر إقامة أي تجمعات مع تنفيذ قرار تخفيض العمالة بالمحافظة والأحياء، وتم منح إجازة وقائية لـ 60% من العمالة، وتم تفعيل الخطوط الساخنة والمواقع الإلكترونية لتقديم الشكاوى إلكترونيًا.

وأكد محافظ القاهرة، أن هناك حملات مستمرة للرقابة على الأسعار، ومنع ارتفاع الأسعار أو اختفاءها في بعض المناطق.


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