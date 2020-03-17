محافظ المنيا: نقل المصابين بـ«كورونا» للحجر الصحي

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اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا
اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا
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الحجر الصحي

اللواء اسامة القاضى

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أن جميع حالات الاشتباه التي تم اكتشافها بالمحافظة تم نقلها للعزل بالحجر الصحي، وتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا بالتنسيق مع مديرية الصحة.

وأوضح "القاضي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية "TEN "، اليوم الثلاثاء، أنه تم استقبال شكاوي المواطنين إلكترونيًا وعبر الهاتف والتي كان يتم استقبالها من المواطنين بشكل أسبوعي، وإغلاق كافة الأسواق الأسبوعية في كافة المراكز، ومنع التجمعات في النوادي وقصور الثقافة والحفلات.

وتابع محافظ المنيا، أنه تم إغلاق 173 مركز دروس خصوصية بالمحافظة، وهناك قرار بتخفيض عدد العاملين بكافة المصالح الحكومية تنفيذًا لقرار رئيس الوزراء لتخفيف أي تجمعات.


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