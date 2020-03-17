» ارتفاع إصابات كورونا في بريطانيا إلى 1950 حالة

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بريطانيا

الإصابات المؤكدة

ارتفاع إصابات كورونا

ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة إلى 1950 بزيادة بلغت 407 حالة إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، وفقًا لما ذكرته فضائية (سكاى نيوز) البريطانية، اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان فى وقت لاحق عن آخر حصيلة لحالات الوفاة المؤكدة الناجمة عن الفيروس.

وكان رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، قد أعلن أمس الاثنين تصعيدا خطيرا فى التدابير التى اتخذتها المملكة المتحدة لاحتواء انتشار الفيروس.

وكان من بين تلك التدابير دعوة المواطنين في البلاد إلى تجنب الحانات والنوادي والمطاعم والمسارح والخروج للضرورة فقط.

فيما نصحت المملكة رعاياها بتجنب السفر غير الضروري لمدة 30 يوما فى ظل تواصل تفشى فيروس كورونا المستجد، ونقلت قناة (سكاى نيوز) البريطانية عن وزير الخارجية البريطانى دومينيك راب قوله "إن الظروف الدولية سريعة التغير تطلبت تعديلات فى نصائح وزارة الخارجية بشأن السفر".

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