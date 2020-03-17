» إيقاف الأنشطة الرياضية في السودان خوفًا من انتشار كورونا

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أعلنت وزارة الشباب والرياضة في السودان، إيقاف جميع الأنشطة الرياضية والمنافسات،اليوم الإثنين، ولمدة شهر، ضمن الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد.

ووجه القرار الصادر من إدارة الرياضة بالمجلس الأعلى للشباب والرياضة، بإيقاف النشاط والمسابقات والتجمعات الرياضية بالاتحادات والصالات والمسابح وملاعب الخماسيات والمجمعات الرياضية.

ودعا القرار جميع الجهات المعنية للالتزام بالتنفيذ الفوري، واستند القرار إلى مخرجات اجتماع مجلس الحكومة المنعقد اليوم، وضمن الإجراءات الاحترازية الخاصة بمرض كورونا، واعتمادا على توجيهات رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة.

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