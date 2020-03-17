«كورونا» يوقف صناعة الإباحية

17 مارس 2020 - 06:15 م

طالب تحالف حرية التعبير (FSC ) من المنتجين ونجوم الأفلام الإباحية التوقف عن التصوير، بدءً الأحد ولمدة أسبوعين، كإجراء احترازي لعدم الإصابة بفيروس كورونا (COVID-19 )

وقال متحدث باسم التحالف: "تدعو FSC إلى إغلاق طوعي لجميع منتجات الترفيه للبالغين في الولايات المتحدة وكندا حتى يوم الثلاثاء 31 مارس".

وأضاف: "نطلب من جميع أعضاء صناعة الكبار البقاء في المنزل قدر الإمكان، وعدم ترك المنزل إلا للضروريات فقط".

وأشار التحالف إلى أن عدة ولايات في الولايات المتحدة، من بينها كاليفورنيا دعت إلى إغلاق الصناعات غير الضرورية بسبب وباء كورونا.

وقال تحالف "FSC ": "يجب علينا جميعًا القيام بدورنا لوقف نمو هذا الوباء العالمي"، وفق ما نقلت صحيفة "ديلي ستار".

ويعتقد أن فيروس كورونا ينتشر من خلال قطرات الماء، وهو ما يعني أن السعال أو العطس أو التقبيل يمكن أن ينقل المرض إلى الآخرين.

ويتخوف من أن يؤدي تصوير المشاهد الجنسية إلى انتشار فيروس كورونا.

وقالت ميشيل ليبلانك، المديرة التنفيذية لشركة "FSC ": "نحن نعمل في أسرع وقت ممكن لتطوير خطط الإغاثة، ونرحب بالأفكار والمساهمات".

ومع إعلان الحكومة الإيطالية قبل أيام فرض الحجر الصحي على البلاد بأكملها بسبب انتشار فيروس كورونا، عرض موقع "بورنهاب" للأفلام الإباحية خدمات خاصة لمساعدة الناس على شغل أوقاتهم بمتابعته خلال بقائهم بالبيوت.

وعرضت شركة أفلام البالغين الأمريكية دخول المستخدمين في إيطاليا إلى محتويات "الحسابات مميزة" مجانًا خلال شهر مارس الحالي.

وأعلنت الشركة على موقعها في رسالة باللغة الإيطالية أنها قررت التبرع بجزء من إيراداتها للمستشفيات الإيطالية.