  • الثلاثاء 17 مارس 2020
  • بتوقيت مصر07:48 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
وزيرة الصحة

تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا في القاهرة

الدكتور ضياء رشوان

غلق مكتب «الجارديان» بمصر بسبب نشر الشائعات

الأرصاد

الأرصاد تحذر من طقس غد الأربعاء

الكعبة المشرفة

رسميًا.. السعودية توقف الصلاة في المساجد

أول لقاح تجريبي ضد كورونا

عاجل.. الصين تعتمد أول علاج لـ«كورونا»

مصطفي مدبولي

قرارات حكومية مهمة.. تخفيض أسعار الغاز والكهرباء

كوارث الأجهزة الكهربائية

الأجهزة الكهربائية.. «قنابل موقوتة» فى منازل المصريين

فريديريك ميرز

إصابة المرشح لخلافة «ميركل» بـ«كورونا»

منظمة الصحة العالمية

الصحة العالمية تصدم الجميع:كورونا لا يتأثر بالحرارة

ليلى عبداللطيف

المتنبئة بـ«كورونا» قبل 3 أشهر تكشف موعد انتهائه

«كاف» يؤجل كأس الأمم الإفريقية بسبب كورونا

الرياضة

رسمياً.. الكاميرون تستضيف أمم إفريقيا 2019
رسمياً.. الكاميرون تستضيف أمم إفريقيا 2019
Advertisements

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

إلغاء كأس العالم للتزلج بسبب «كورونا»

#

رئيس الـ«كاف»: من يحب هذه القارة يتقبلها كما هي

#

كاف يعدل موعد بطولة أمم إفريقيا 2021

#

قرار جديد ومفاجئ لـ"كاف" بشأن كأس الأمم 2021

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، تأجيل انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية للمحليين، التي كان من المُقرر عقدها خلال شهر إبريل المقبل.

وتأتي خطوة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بسبب انتشار فيروس كورونا الوبائي، الذي تسبب في تأجيل العديد من المنافسات العالمية أبرزها كأس الأمم الأوروبية وكأس كوبا أمريكا.

وعقدت اللجنة المنظمة للبطولة اجتماعًا مساء اليوم الثلاثاء في الكاميرون، لمناقشة تأثير وباء فيروس كورونا على الاستعدادات لبطولة كأس الأمم الإفريقية للمحليين.

وأكد الكاف في بيان رسمي أن اللجنة رأت أن إغلاق الحدود وإيقاف رحلات الطيران بين العديد من البلدان يُصعب على المنتخبات المشاركة السفر لخوض مبارياتها في البطولة، فضلًا عن تدابير الحجر الصحي المفروضة في بعض الدول والفرق.

وقررت اللجنة المنظمة على إثر الأمور المذكورة مسبقًا إعادة ترتيب جدول منافسات البطولة، حيث تقرر تأجيل كأس الأمم الإفريقية للمحليين التي كان من المٌقرر إقامتها في الكاميرون، على أن يتم تحديد مواعيد جديدة في وقت لاحق.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

نظام عالمي جديد يتشكل بكورونا

فراج إسماعيل

كورونا..هل خرجت المؤامرة عن السيطرة؟

د. هشام الحمامي

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد

أسئلة ما بعد الدكتور محمد عمارة (1- 2)

أسامة الهتيمي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» تسجيل 30 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
» إيقاف الأنشطة الرياضية في السودان خوفًا من انتشار كورونا
» «كورونا» يثير الرعب في لقاء سامح شكري بنظيره البوروندي
» «كاف» يؤجل كأس الأمم الإفريقية بسبب كورونا
» شاهد.. الجيش يعقم جامعتي عين شمس والأزهر
» حكم الشهادة المرضية الكاذبة.. الإفتاء تجيب
» إيقاف إعلامية شهيرة عن العمل بسبب الطماطم
» إصابة 18 شخصًا جراء وقوع انفجارين في تايلاند
» الإفتاء: شرط واحد يبيح دفن المرأة مع زوجها
» ابنة عمرو دياب تثير ضجة بصورة جديدة
» محافظة البحر الأحمر تطبق الحجر الصحي

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:43 ص

  • فجر

    04:44

  • شروق

    06:07

  • ظهر

    12:08

  • عصر

    15:34

  • مغرب

    18:09

  • عشاء

    19:39

من الى
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية
أصالة