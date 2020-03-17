قرار رسمي بغلق دور السينما والمسارح

17 مارس 2020 - 05:41 م

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتعليق العروض التي تٌقام في دور السينما والمسارح، أيًا كانت تبعيتها، لحين صدور إشعار آخر؛ وذلك كتدبير احترازي في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة ل?يروس كورونا المستجد.

كان قد قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء إن الدولة تقوم بمجهود كبير لمواجهة فيروس كورونا.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، أنه سيتم تعليق حركة الطيران من ظهر الخميس القادم 19 -3 وحتى 31 مارس، وذلك لتقليل حركة الاختلاط سواء من الداخل لمصر أو خارج مصر.