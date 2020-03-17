  • الثلاثاء 17 مارس 2020
  • بتوقيت مصر06:08 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الكعبة المشرفة

رسميًا.. السعودية توقف الصلاة في المساجد

أول لقاح تجريبي ضد كورونا

عاجل.. الصين تعتمد أول علاج لـ«كورونا»

مصطفي مدبولي

قرارات حكومية مهمة.. تخفيض أسعار الغاز والكهرباء

كوارث الأجهزة الكهربائية

الأجهزة الكهربائية.. «قنابل موقوتة» فى منازل المصريين

فريديريك ميرز

إصابة المرشح لخلافة «ميركل» بـ«كورونا»

منظمة الصحة العالمية

الصحة العالمية تصدم الجميع:كورونا لا يتأثر بالحرارة

ليلى عبداللطيف

المتنبئة بـ«كورونا» قبل 3 أشهر تكشف موعد انتهائه

كوبا أمريكا

تأجيل بطولة كوبا أمريكا بسبب فيروس كورونا

عمالة مصرية- أرشيفية

الحكومة تزف بشرى للمصريين بالخارج حتى 19 مارس

الملك سلمان

تعليق اجتماعات الملك سلمان أسبوعين بـ«الوزراء»

إصابة المرشح لخلافة «ميركل» بـ«كورونا»

عرب وعالم

فريديريك ميرز
فريديريك ميرز
Advertisements

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

38 إصابة جديدة بـ"كورونا" فى قطر

#

إصابة فنانة عالمية بكورونا.. وهكذا علقت

#

اكتشاف حالات إصابة بـ«كورونا» بمدرستين بالدقهلية

#

إصابة لاعب الأهلى السابق بـ"كورونا"

ميركل

كورونا

مرشح

فريديريك ميرز

أعلنت وكالة الأنباء الألمانية، أن فريديريك ميرز المرشح الأبرز لخلافة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، مصاب بفيروس كورونا.

وأظهرت الفحوص المخبرية أن ميرز، أحد المرشحين الأوفر حظا لتولي قيادة الحزب الديمقراطي المسيحي المحافظ وخلافة ميركل، مصاب بفيروس COVID-19 .

ونقل متحدث باسم ميرز اليوم الثلاثاء عنه قوله: "أجريت اختبارا يوم الأحد وكانت نتيجته التحاليل إيجابية. سأبقى في المنزل في الحجر الصحي حتى نهاية الأسبوع المقبل".

تجدر الإشارة، إلى أن الحزب الديمقراطي المسيحي المحافظ، أرجأ مؤتمرا كان من المقرر عقده في أواخر أبريل المقبل لاختيار زعيم جديد، بعدما أعلنت أنيغريت كرامب كارينباور الشهر الماضي أنها ستستقيل من رئاسة الحزب.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

نظام عالمي جديد يتشكل بكورونا

فراج إسماعيل

كورونا..هل خرجت المؤامرة عن السيطرة؟

د. هشام الحمامي

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد

أسئلة ما بعد الدكتور محمد عمارة (1- 2)

أسامة الهتيمي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» حكم الشهادة المرضية الكاذبة.. الإفتاء تجيب
» إيقاف إعلامية شهيرة عن العمل بسبب الطماطم
» إصابة 18 شخصًا جراء وقوع انفجارين في تايلاند
» الإفتاء: شرط واحد يبيح دفن المرأة مع زوجها
» ابنة عمرو دياب تثير ضجة بصورة جديدة
» محافظة البحر الأحمر تطبق الحجر الصحي
» منع كويتي شهير من التصوير داخل الحجر الصحي
» رفع خطورة كورونا على الصحة العامة إلى مرتفعة
» تفاجيء جمهورها بصور عارية من داخل الحجر الصحي
» الصين ترسل أول شحنة أقنعة طبية ومعدات اختبار لأمريكا
» ارتفاع في سعر الذهب ليسجل هذا الرقم

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    06:09 م

  • فجر

    04:44

  • شروق

    06:07

  • ظهر

    12:08

  • عصر

    15:34

  • مغرب

    18:09

  • عشاء

    19:39

من الى
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية
أصالة