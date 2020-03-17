الصحة العالمية تصدم الجميع:كورونا لا يتأثر بالحرارة

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الصحة العالمية

فيروس كورونا

المناخ الحار

قالت منظمة الصحة العالمية، إن فيروس كورونا المستجد، يستطيع أن يعيش في المناخ الرطب والحار على السواء، مشيرةً إلى أنه انتشر بالفعل في بلدان ذات مناخ حار وأخرى ذات مناخ بارد وجاف.

ونفت المنظمة، اليوم الثلاثاء، وجود أي أدوية معتمدة منها لعلاج فيروس كورونا (كوفيد 19) حتى الآن.

ونصحت المنظمة بعدم الاستخدام الذاتي لمضادات الالتهاب، والكورتيكوستيرويدات والأدوية الأخرى من قبل المرضى سواء من الحالات المشتبه بها أو الحالات المؤكدة.

كما طالبت المنظمة المواطنين، بطلب الرعاية الطبية في حالة إذا كانت لديهم أعراض تتوافق مع أعراض كورونا المستجد.

فيما ناشدت المنظمة، بضرورة اتباع احتياطات الوقاية لجميع الأفراد أينما تعيشوا ومهما كان المناخ، مع مراعاة النظافة الشخصية والوقائية.

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