  • الثلاثاء 17 مارس 2020
  • بتوقيت مصر04:25 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الملك سلمان

تعليق اجتماعات الملك سلمان أسبوعين بـ«الوزراء»

الفنان عبدالله الطراروة

صور.. فنان كويتي شهير يصدم الجميع بـ«عمل جنسي»

الإعدام لرجل دين قتل 19 من ذوي الاحتياجات الخاصة

الإعدام لرجل دين قتل 19 من ذوي الاحتياجات الخاصة

سليمان وهدان وكيل مجلس النواب

برلماني: "النائب زمان كان مدلع وفيه فخفخة"

محمد حماقي

إصابة محمد حماقى بفيروس كورونا تثير الذعر.. وهذه الحقيقة

خالد الجندي

الجندي: 3 دول ودونا في داهية

ساديو ماني

ماني يتبرع بـ 30 مليون فرانك لبلاده لمحاربة كورونا

الطفلة ميلا أصغر عربية متعافية من كورونا

الطفلة ميلا أصغر عربية متعافية من كورونا

منظمة الصحة العالمية

الصحة العالمية تعلن إصابة اثنين من موظفيها بفيروس كورونا

10 مليارات جنيه لنقل المياه إلى العاصمة الإدارية

المتحدث باسم العاصمة الإدارية: "مفيش حاجة ببلاش"

بسبب كورونا

تعليق اجتماعات الملك سلمان أسبوعين بـ«الوزراء»

عرب وعالم

الملك سلمان
الملك سلمان
Advertisements

محمد فضل

أخبار متعلقة
#

رئيس الوزراء يعلن تعليق الأنشطة الرياضية لمدة 15 يومًا

#

شاهد.. استقبال الملك سلمان لرئيس الوزراء القطري

#

أول تعليق لوالد قاتل حارس الملك سلمان

#

أول تعليق من الملك سلمان وولي العهد على مقتل حارسه الشخص

الوزراء

الملك سلمان

تعليق

اجتماعات

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، قرارًا بتعليق اجتماعات مجلس الوزراء التي كانت تعقد كل يوم ثلاثاء من كل أسبوع، وذلك بسبب الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأفادت وسائل إعلام محلية، أن مجلس الوزراء أرجأ جلستيه لهذا الأسبوع والأسبوع القادم تماشياً مع ما صدر من إجراءات احترازية ووقائية، التي أوصت بها الجهات الصحية والمختصة في المملكة العربية السعودية في إطار جهودها الحثيثة للسيطرة على فيروس كورونا الجديد والحد من انتشاره، وما واكبه من قرار حكومة المملكة من تعليق الحضور لمقرات العمل في الجهات الحكومية كافة لمدة 16 يوماً، مع استمرار العمل عن بعد عبر التعاملات الإلكترونية في مختلف القطاعات والأجهزة الحكومية.

ِ

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

نظام عالمي جديد يتشكل بكورونا

فراج إسماعيل

كورونا..هل خرجت المؤامرة عن السيطرة؟

د. هشام الحمامي

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد

أسئلة ما بعد الدكتور محمد عمارة (1- 2)

أسامة الهتيمي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» حكم الشهادة المرضية الكاذبة.. الإفتاء تجيب
» إيقاف إعلامية شهيرة عن العمل بسبب الطماطم
» إصابة 18 شخصًا جراء وقوع انفجارين في تايلاند
» الإفتاء: شرط واحد يبيح دفن المرأة مع زوجها
» ابنة عمرو دياب تثير ضجة بصورة جديدة
» محافظة البحر الأحمر تطبق الحجر الصحي
» منع كويتي شهير من التصوير داخل الحجر الصحي
» رفع خطورة كورونا على الصحة العامة إلى مرتفعة
» تفاجيء جمهورها بصور عارية من داخل الحجر الصحي
» الصين ترسل أول شحنة أقنعة طبية ومعدات اختبار لأمريكا
» ارتفاع في سعر الذهب ليسجل هذا الرقم

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    06:09 م

  • فجر

    04:44

  • شروق

    06:07

  • ظهر

    12:08

  • عصر

    15:34

  • مغرب

    18:09

  • عشاء

    19:39

من الى
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية
أصالة
التراويح