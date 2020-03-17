صور.. فنان كويتي شهير يصدم الجميع بـ«عمل جنسي»

17 مارس 2020 - 03:22 م

أثارالفنان الكويتي الشهيرعبد الله الطراروة، موجة من الجدل والغضب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشره صوراً له وصفها الكثيرون بالجريئة، إذ ظهر وهو مستلقياً على سريره شبه عار، ويغطي الجزء الحساس فقط من جسده بـ"ملاية" السرير.





وعرض "الطراروة" نفسه لموجة هجوم، جعلته يعيد نشر الصورة وينتقد التعليقات العنصرية التي تعرض لها، قائلاً: "اللى الهنود والهنود ربوهم بابو وراجو ودوك انتي واهلك المدرسه وميري وكانتي ياما شربتك حليب وطبخت لك غداك .. اكيد يجينا وباء كورونا دام هذي اخلاقنا .. دايماً شايفين نفسنا فوق كل الناس والحقيقة ان البلدان الثانيه لها حضاره وتاريخ وتطور قبل لا جد جدك يسكن في بيت من طابوق .. بختصار ميري وكومار تسوى طوايفك واذا على الملابس انتو اتموتون على جذي ما في مسلسل في نتفليكس ما شفتوه".





موافقته على العمل الجنسي







لم تكن هذه المرة الأولى التي يتعرض فيها الفنان الكويتي الشاب إلى الهجوم، ولكن تصريحات سابقة له عرضته لهجوم أيضًا، حيث صرّح عبد الله الطراروة في مقابلة صحفية أنه لا مانع لديه من تقديم عمل جنسي أو دور جنس ثالث، في الأعمال الكويتية، وخصوصاً في السينما النوعية، ولكن بشروط، وهي أن لا تُعرَض هذه الأعمال في ?شهر رمضان?، بل في مهرجانات يشاهدها النخبة من الفنانين والإعلاميين، من دون أن تكون متاحة للجميع، موضحاً أن لكل عمل مناسبته ومكانه الذي يليق فيه.

من هو عبدالله الطراروة؟

عبدالله الطراروة? ممثل كويتي، ولد في 2 يناير عام 1987، وهو ابن المغني الشعبي جمعة الطراروة، بدأ حياته الفنية من خلال الإذاعة في وزارة الإعلام في عام 2000، وشارك في تقديم العديد من البرامج الإذاعية، وكانت إنطلاقته الأساسية في التمثيل من خلال مشاركته في مسلسل "الداية"، مع الممثلة الكويتية حياة الفهد في عام 2008، وشارك في العديد من الأعمال التليفزيونية.





تصريحات مثيرة عن الفنانات

وصف عبد الله الطراروة بعض المنتجين بـ"الخراف"، وقال: "الدليل هو وجود ثلاث فنانات في كل عمل لا يعرفهن الجمهور. فهؤلاء يظهرن في الأعمال الفنية والتلفزيونية لأن (المنتج الخروف) قد ساعدهن لتحقيق حلمهن، رغم أنهن لا تعرفن في الواقع معنى الفن، ولا تتقن "التعامل مع الكاميرا. وليس لهن علاقه بالتمثيل لا من قريب ولا من بعيد.

وأضاف: "أمور البنت جيدة والرجل هو الذي يتعب ويشقى، وهذا هو حال الفن حالياً. فإذا كنت تريد أن تصبح ممثلاً في أي عمل، ما عليك إلا أن تصطحب معك فتاة للمنتج، وستكون أمورك على ما يرام".