تخلص من انتفاخ البطن بهذه الطريقة

17 مارس 2020 - 02:53 م

يعتبر الشوفان من الحبوب المثالية لإنقاص الوزن باستخدامها مع الحميات الغذائية الأخرى.

ويعتبر الشوفان من الحبوب الغنية بالفيتامينات والأحماض الأمينية والمعادن والألياف التي تحفز عملية المرور المعوي وبالتالي عملية الهضم، كما يفيد في حركة الأمعاء خصوصًا إذا تم تناوله بجانب ممارسة التمارين الرياضة كما يخلص الجسم من انتفاخ البطن.

ويتم تحضيره بكوبين منه مع 3 أكواب ماء وملعقة صغيرة من العسل وعود قرفة ويوضع الماء على النار حتى يغلى ويترك الخليط على نار هادئة لمدة لا تقل عن 30 دقيقة مع التحريك بين الحين والآخر بواسطة ملعقة خشب، وينزع الوعاء عن النار ويترك الخليط ليرتاح لمدة ساعة واحدة ثم يصفي ليصبح جاهزا للشرب.