» إيقاف إعلامية شهيرة عن العمل بسبب الطماطم

17 مارس 2020 - 02:46 م

قرر محمد بلقر القاضي مدير عام مؤسسة الإذاعة والتليفزيون الأردنية، إيقاف المذيعة الأردنية لارا طماش بسبب خطأ مهني أثناء ‏تعليقها على زيارة الملكة رانيا العبد الله لإحدى شركات ألعاب الفيديو الأردنية.‏

تحدثت طماش في حلقة من برنامج "أنت" على شاشة التليفزيون الأردني عن زيارة الملكة رانيا إلى مقر شركة "طماطم" ويبدو أنها لم ‏تكن ملمة بتفاصيل عمل الشركة أو بالفكرة العامة للمنتج الذي تختص به، فعلقت بأنها زيارة لشركة تصنيع "الكاتشب"، الأمر الذي ‏أثار سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي ودفع الشركة لنشر فيديو تعريفي عن منتجاتهم الحقيقية وهي ألعاب الفيديو.‏

كما صرح رئيس الإذاعة والتليفزيون الأردني بأنه سيتم معاقبة المخطئ ومكافأة المجتهد من خلال لجنة تحقيق أمر بتشكيلها لاحقًا.‏

يشار إلى أن لارا طماش قد كتبت اعتذارًا رسميًا عبر صفحتها على "فيس بوك"، تعبر فيه عن أسفها لهذا الخطأ غير المقصود متمنية من ‏القائمين على الشركة مسامحتها وقبول اعتذارها.‏