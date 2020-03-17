» الإفتاء: شرط واحد يبيح دفن المرأة مع زوجها

17 مارس 2020 - 02:30 م

أكد الشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء، أنه لا يجوز دفن المرأة مع زوجها ولا يجوز دفن البنت مع أبيها أو الأخ مع أخته، قائلاً: "يجب دفن النساء في مقبرة خاصة بهن بعيدًا عن الرجال" .

وأضاف شلبي خلال فيديو مسجل عبر صفحة دار الإفتاء قائلا: "يجوز دفن المرأة مع الرجال أو مع زوجها في حالة واحدة فقط وهي أن يكون هناك ضرورة قصوى".

وتابع: "أنه إذا لم يوجد مقبرة متاحة أو بسبب الامتلاء الشديد أو دفن ميت جديد لم يمر عليه سوى بضعة أيام ويصعب فتح المقبرة يجوز دفن الزوجة مع زوجها".