» محافظة البحر الأحمر تطبق الحجر الصحي

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أعلن اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر أنه لمواجهة فيروس"كورونا" تقرر عدم مغادرة أي فرد من الأطقم العاملة في المنشآت السياحية "الفنادق - المزارات السياحية- البازارات- المطاعم بداخلها" لمدة 14 يومًا اعتبار من اليوم أو من تاريخ خروج أي سائح من  المحافظة علي أن يخضعوا جميعًا للحجر الصحي .

وأضاف في تصريحات نشرتها "صدي البلد أن القرار يشمل اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطهير كل المنشآت السياحية وكذلك المرافق الحكومية وغير الحكومية بالمحافظة وعدم استقبال حركة السياحة الداخلية لمدة 14 يومًا من تاريخ مغادرة أخر سائح بالمحافظة وعلي المنشآت السياحية الالتزام بالمتابعة الصحية والإبلاغ عن أي أعراض تظهر علي أي فرد، حسبما نشرت "صدى البلد".

جدير بالذكر أن محافظ البحر الأحمر اللواء شن حملة مكبرة بمدينة الغردقة وشملت عددًا من المحلات التجارية للتأكد من سلامة الأغذية المطروحة وتوافرها بكميات كافية وبأسعار مناسبة وكذلك الصيدليات ومحال الألعاب الإلكترونية وأغلق عدد منها.

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