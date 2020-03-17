ابنة عمرو دياب تثير ضجة بصورة جديدة

17 مارس 2020 - 02:24 م

أثارت جنا عمرو دياب صورة عبر حسابها على إنستجرام، جدلاً واسعًا، وذلك بعد نشرها صورة تلقت على أثرها الكثير من التساؤلات خاصة تعليقها المثير للجدل.

وقالت جنا موجهة حديثها لإحدى صديقاتها: "لم تحبي الصورة ‏الأولى، لذا فهذه هي الصورة الثانية وحدها، وشكرًا لأنك جعلتيني أعرف أن شكلي فيها كان مرعبًا"‏.

يذكر أن عمرو دياب كان قد فاجأ الجمهور بتعاونه مع ابنته جانا لأول مرة في ألبوم "سهران" من خلال أغنية "جميلة" التي ‏جمعت بينهما.‏

أغنية "جميلة" من كلمات شادي نور وألحان بلال سرور وجانا عمرو دياب، التي غنت مقطعًا باللغة الإنجليزية. ‏