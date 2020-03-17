  • الثلاثاء 17 مارس 2020
  • بتوقيت مصر02:36 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
سليمان وهدان وكيل مجلس النواب

برلماني: "النائب زمان كان مدلع وفيه فخفخة"

محمد حماقي

إصابة محمد حماقى بفيروس كورونا تثير الذعر.. وهذه الحقيقة

خالد الجندي

الجندي: 3 دول ودونا في داهية

ساديو ماني

ماني يتبرع بـ 30 مليون فرانك لبلاده لمحاربة كورونا

الطفلة ميلا أصغر عربية متعافية من كورونا

الطفلة ميلا أصغر عربية متعافية من كورونا

منظمة الصحة العالمية

الصحة العالمية تعلن إصابة اثنين من موظفيها بفيروس كورونا

10 مليارات جنيه لنقل المياه إلى العاصمة الإدارية

المتحدث باسم العاصمة الإدارية: "مفيش حاجة ببلاش"

ماتت جوعا بعد تقييدها.. فتاة تعمل في ملاهي ليلية

ماتت جوعا بعد تقييدها.. فتاة تعمل في ملاهي ليلية

أسامة هيكل

وزير الإعلام: هؤلاء بيكرهونا وعايزين يكسرونا

عالمة أمريكية من أصول مصرية

عن كورونا.. عالمة أمريكية: "مزعلين القرآن الكريم وهجرتوه"

بالصور..

ابنة عمرو دياب تثير ضجة بصورة جديدة

الصفحة الأخيرة

جنا عمرو دياب
جنا عمرو دياب
Advertisements

علا خطاب

أخبار متعلقة
#

بعد فيديو الرقص..ابنة عمرو دياب تنشر صورة خاصة مع صديقها

#

صورة لـ"كندا علوش" و "عمرو يوسف" تثير ضجة علي"انستجرام"

#

"جنا عمرو دياب" تثير ضجة جديدة على مواقع التواصل من غرفة نومها

#

حلا شيحة بإطلالة جديدة تثير ضجة

البحر الأحمر

الغردقة

كورونا

فيروس كورنا

أثارت جنا عمرو دياب صورة عبر حسابها على إنستجرام، جدلاً واسعًا، وذلك بعد نشرها صورة تلقت على أثرها الكثير من التساؤلات خاصة تعليقها المثير للجدل.

وقالت جنا موجهة حديثها لإحدى صديقاتها: "لم تحبي الصورة ‏الأولى، لذا فهذه هي الصورة الثانية وحدها، وشكرًا لأنك جعلتيني أعرف أن شكلي فيها كان مرعبًا"‏.

يذكر أن عمرو دياب كان قد فاجأ الجمهور بتعاونه مع ابنته جانا لأول مرة في ألبوم "سهران" من خلال أغنية "جميلة" التي ‏جمعت بينهما.‏

أغنية "جميلة" من كلمات شادي نور وألحان بلال سرور وجانا عمرو دياب، التي غنت مقطعًا باللغة الإنجليزية. ‏

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

نظام عالمي جديد يتشكل بكورونا

فراج إسماعيل

كورونا..هل خرجت المؤامرة عن السيطرة؟

د. هشام الحمامي

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد

أسئلة ما بعد الدكتور محمد عمارة (1- 2)

أسامة الهتيمي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» منع كويتي شهير من التصوير داخل الحجر الصحي
» رفع خطورة كورونا على الصحة العامة إلى مرتفعة
» تفاجيء جمهورها بصور عارية من داخل الحجر الصحي
» الصين ترسل أول شحنة أقنعة طبية ومعدات اختبار لأمريكا
» ارتفاع في سعر الذهب ليسجل هذا الرقم
» انتشار الجيش الأردني فى الشوارع لمواجهة كورونا
» مسئول: "مش لازم المواطن ياخد الحاجة فريش"
» بـ بولندا.. إصابة أحد الوزراء بكورونا وفرض حجر صحي
» طبيب: الرقص والغناء يساهمان في علاج كورونا
» بـ قرد.. رامي جمال يثير الجدل بسبب كورونا
» "توم هانكس" يغادر المستشفى إلى الحجر الصحى

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:34 م

  • فجر

    04:44

  • شروق

    06:07

  • ظهر

    12:08

  • عصر

    15:34

  • مغرب

    18:09

  • عشاء

    19:39

من الى
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية
أصالة
التراويح