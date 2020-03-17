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تفاجيء جمهورها بصور عارية من داخل الحجر الصحي

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تفاجيء جمهورها بصور عارية من داخل الحجر الصحي
تفاجيء جمهورها بصور عارية من داخل الحجر الصحي
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عبد القادر وحيد- متابعات

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صور عارية

الحجر الصحي

كينزي فولانسكي

فاجأت عارضة الأزياء الأمريكية كينزي فولانسكي، جمهورها بنشر صور عارية من داخل الحجر الصحي، مع إحدى صديقاتها .

وظهرت فولانسكي مع صديقتها عارضة الأزياء روز ، وهما عاريتان وكانتا نائمتان في الهواء الطلق، معلقة : " شريكتي في الحجر الصحي".

كما اشتهرت كينزي باقتحامها أرض ملعب "واندا ميتروبوليتانو" في العاصمة مدريد، خلال المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة، وهي شبه عارية.

يذكر أن عارضة الأزياء الأمريكية كينزي فولانسكي كانت قد  اقتحمت ملعب نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم .


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