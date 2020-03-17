» منع كويتي شهير من التصوير داخل الحجر الصحي

كشف الفنان الكويتي عبد الله بوشهري، بعد احتجازه قبل أيام في الحجر الصحي بالكويت فور عودته من إيران للاشتباه في حمله لفيروس كورونا، عن تلقيه أوامر تمنعه من تصوير يومياته على مواقع التواصل الإجتماعي .

وقد اعتاد بوشهري مشاركة متابعيه خلال الفترة الماضية بعض الصور والفيديوهات من داخل منطقة الحجر الصحي، إلا أنه فاجأ ‏جمهوره مؤخرًا بعدم استطاعته التصوير من الحجر بسبب أوامر تلقاها تمنعه من مشاركة الصور خلال الفترة الحالية.‏

كان عبد الله بوشهري ظهر في فيديو عبر حسابه على انستجرام، وعلق كاتبا: "إلى البعض ‎ بدلا من انشغالكم بالشائعات التي تسبب الهلع في البلد وتشمتون بالمرض، أتمنى أن تدعو للمصابين بال?يروس، الله يشفيهم و يعفينا ‏جميعا، أما من يسأل عني من باب محبة، أقول له مشكور وما قصرت أنا حاليًا في الفندق، بعدما وصلت ووزارة الصحة مشكورة ما ‏قصرت مع الكل الله يعطيهم ألف عافية ويقويهم وياريت نوقف الشائعات ونقدر الوضع".‏

وأضاف: أخيرا، الله يحفظ الجميع ويبعد عنا وعنكم كل شر ويشافي كل مريض ويرده لأهله بالسلامة‏ ‎.‎

وفي الفيديو، كشف أنه منذ وصوله الكويت لم يحب الخروج على مواقع التواصل الاجتماعي، لكن ازدياد خروج الشائعات هو ما ‏اضطره للظهور للرد عليها، قال بوشهري إن الشائعة الأولى هي أنه حين وصل إلى مطار الكويت ذهب إلى منزله مباشرة، والثانية ‏أنه حين حضر إلى الفندق الخاص بالفحوصات ذهب لمنزله ونام فيه، والثالثة التي اضطرته للخروج هي إصابته بفيروس كورونا ‎ .