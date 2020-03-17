برلماني: "النائب زمان كان مدلع وفيه فخفخة"

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سليمان وهدان وكيل مجلس النواب

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الحياة السياسية

سليمان وهدان وكيل مجلس النواب
سليمان وهدان وكيل مجلس النواب
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إيمان هاني

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الكويت

تصوير

الحجر الصحي

عبد الله بوشهري

أكد النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، أن وضع النائب في المجالس السابقة مختلف عن الوضع الحالي، معقبًا: "النائب زمان كان مدلع وفيه راحة وفخفخة".

وأضاف "وهدان"، خلال حواره ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "تن"، اليوم الثلاثاء: "النائب في البرلمانات السابقة كان يحصل على 10 فرص عمل، و10 فرص حج، فضلاً عن إمكانية الحصول على قطعة أرض".

وتابع: "الكلام ده مش موجود دلوقتي، أي نائب لو لبس كرافتة مش عاجبة الناس بيصوروه"، مؤكدًا أن نواب البرلمان الحالي نالوا شرف خدمة البلاد في وقت صعب.

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