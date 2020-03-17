برلماني: "النائب زمان كان مدلع وفيه فخفخة"

إيمان هاني
أكد النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، أن وضع النائب في المجالس السابقة مختلف عن الوضع الحالي، معقبًا: "النائب زمان كان مدلع وفيه راحة وفخفخة".
وأضاف "وهدان"، خلال حواره ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "تن"، اليوم الثلاثاء: "النائب في البرلمانات السابقة كان يحصل على 10 فرص عمل، و10 فرص حج، فضلاً عن إمكانية الحصول على قطعة أرض".
وتابع: "الكلام ده مش موجود دلوقتي، أي نائب لو لبس كرافتة مش عاجبة الناس بيصوروه"، مؤكدًا أن نواب البرلمان الحالي نالوا شرف خدمة البلاد في وقت صعب.
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