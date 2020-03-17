تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم

17 مارس 2020 - 01:27 م

شهدت أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم حالة من الاستقرار وتباينت الأسعار حسب الأسواق التي تعرض فيها.

وتراوح سعر كيلو البسلة من 6 إلى 8 جنيهات، وتراوح سعر كيلو القلقاس ما بين 4 إلى 7 جنيهات، وسجل سعر كيلو الثوم أسعار تتراوح ما بين 4 إلى 7 جنيهات، وتراوح سعر كيلو السبانخ ما بين 3 إلى 5 جنيهات، وتراوحت أسعار الطماطم ما بين 2 إلى 5 جنيهات، وسعر كيلو البصل تراوح ما بين 3 إلى 6 جنيهات.

أما عن أسعار الفاكهة فقد تراوح سعر كيلو البرتقال البلدي ما بين 2.5 إلى 4.5 جنيه، والبرتقال أبو سرة تراوحت أسعاره ما بين 4 إلى 7 جنيهات، وسجل سعر اليوسفي 7 جنيهات للكيلو وسجل سعر كيلو الموز 10 جنيهات.