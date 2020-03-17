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إصابة محمد حماقى بفيروس كورونا تثير الذعر.. وهذه الحقيقة

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محمد حماقي
محمد حماقي
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تداولت عدة أخبار فى الساعات القليلة الماضية عن إصابة الفنان محمد حماقى بفيروس كورونا الأمر الذى تسبب فى حالة من الجدل والذعر على المطرب خاصة بعد تأكيد الشائعات على احتجازه بالحجر الصحي.

وكشفت بعض المصادر المقربة من محمد حماقى حقيقة إصابته نافية تمامًا ما تردد من شائعات وأن محمد حماقى يعيش حياته بشكل طبيعى ولم يصبه أي مكروه.

وأكدت المصادر أن حماقى يتخذ الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا.

ونشر محمد حماقى مقطع فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام يكشف فيه حقيقة إصابته بفيروس كورونا ودخوله الحجر الصحى.

وقال: أنا بخير وكل ما يتردد غير صحيح بالمرة وأنا فى البيت ومعملتش تحليل لفيروس كورونا.

وأضاف: أتمنى أن يحترس جمهورى من هذا الفيروس الخطير، ولا بد أن نقلل كثيرًا من التجمعات حتى لا نصاب بالعدوى.

 

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