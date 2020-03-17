» ارتفاع في سعر الذهب ليسجل هذا الرقم

17 مارس 2020 - 01:19 م

شهدت أسواق الذهب اليوم الثلاثاء 17 مارس حالة من الارتفاع الطفيف .

وسجل كيلو الذهب أسعار تتراوح ما بين 777.143 إلى 188.571 جنيه، وسجلت الاونصة أسعار تتراوح ما بين 24.169 إلى 24.525 جنيه، وسجل الجنيه الذهب أسعار تتراوح ما بين 5.440 إلي 5.520 جنيه.

وسجل عيار 24 أسعار تتراوح ما بين 777 إلى 789 جنيها، وسجل عيار 21 أسعار تتراوح ما بين 680 إلى 690 جنيها، فيما سجل عيار 18 أسعار تتراوح ما بين 583 جنيها إلى 591 جنيها.